Шейн Блэк готовит ремейк сериала «Мстители»

Трудно поверить, но в мире есть «Мстители», к которым не причастен всемогущий Marvel, — это культовый британский сериал 1960-х, готовящийся пережить второе рождение. Коллеги по приближающемуся «Хищнику» Шейн Блэк («Железный человек 3», «Славные парни») и Фред Деккер («Байки из склепа») решили снова посотрудничать и уже вовсю трудятся над пилотным эпизодом перезапуска шпионской классики для Warner Bros.

Оригинал повествует о щеголеватом секретном агенте Джоне Стиде (Патрик Макни), регулярно раскрывающем вражеские планы с помощью очаровательных партнёрш (в основном), среди которых блистала звезда «Игры престолов» Дайана Ригг. К слову, её героиня Эмма Пил — гениальный учёный, шпион и мастер боевых искусств — стала настоящей иконой феминизма. Нехилый козырь в рукаве.

Герои, а также место и время действия останутся без изменений. Блэк обещает смесь «Доктора Кто» и шпионского детектива 1965 года «Досье „Ипкресс“».

Это далеко не первая попытка перезапуска сериала. В 1998 году на экраны вышел высокобюджетный фильм Джеримайи С. Чечика, провал которого не смягчило даже присутствие в одном кадре Рэйфа Файнса, Умы Турман и сэра Шона Коннери.