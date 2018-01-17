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Первоисточники: variety.comwww.hollywoodreporter.comtvline.com Прямая ссылка на новость:
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Apple и HBO вступили в схватку за новый сериал Дж. Дж. Абрамса

Погрузившийся в подготовку к съёмкам пока не обзаведшегося официальным подзаголовком девятого эпизода культовых «Звёздных войн» Дж. Дж. Абрамс не забывает и о телевидении. Кроме продюсирования «Касл-Рока» и «Мира Дикого Запада», мастер на все руки готовит новый телепроект. По слухам, научно-фантастическая драма «Полусвет» стала предметом жаркого противостояния двух гигантов — компании Apple и кабельного гиганта HBO, которые пока воздерживаются от комментариев. Не исключено, что к борьбе за проект вскоре подключатся и другие крупные игроки.

Сюжетные детали держатся в секрете, однако анонимные источники поведали изданию The Hollywood Reporter некоторые подробности: в центре повествования находится семья — женщина-учёный, её супруг и юная дочь. Однажды они попадают в страшную автомобильную аварию, в результате которой мать оказывается в коме. Девушка, пытаясь разобраться в оставленных матерью данных о её научных экспериментах, оказывается перенесённой в другой мир, где идёт битва с некой чудовищной деспотической силой. Отец отправляется следом за дочерью.

Абрамс напишет сценарий и выступит исполнительным продюсером сериала вместе с Беном Стивенсоном. В производстве участвуют Warner Bros. Television и Bad Robot Productions.

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Полусвет
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