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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Paramount Network оставил сериал «Хроники Шаннары» без третьего сезона

Кабельный канал Paramount Network (бывший Spike) завязал с сериалом «Хроники Шаннары» — третьего сезона не будет. Многосерийное приключенческое фэнтези так и не обзавелось достаточно обширной аудиторией, чтобы выжить.

Как бы о ни было, продюсерская компания Sonar Entertainment не готова сдаться без боя и попытается найти третьему сезону «Хроник Шаннары» новый дом — теоретически проект ещё может выкарабкаться, если проект таки получит пристанище где-то ещё.

Телевизионная экранизация знаменитого книжного цикла Терри Брукса «Шаннара» рассказывает о приключениях представителей эльфийского королевского рода и их не столь благородных спутников в мире, появившемся спустя тысячи лет после того, как исчезла человеческая цивилизация.

В проекте коллег по фильму «Я — четвёртый» и сериалу «В пустыне смерти» Альфреда Гоу и Майлза Миллара задействованы Остин Батлер, Ивана Бакеро, Ману Беннетт, Поппи Дрэйтон, Аарон Якубенко, Маркус Ванко, Ванесса Морган, Малез Джоу, Джентри Уайт и другие. Одним из исполнительных продюсеров числится Джон Фавро («Книга джунглей»).

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