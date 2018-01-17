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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Скут Макнэйри сыграет в третьем сезоне «Настоящего детектива»

В актёрском составе третьего сезона «Настоящего детектива» очередное приятное пополнение — кастинг лист свежей телеглавы криминальной антологии от кабельного канала HBO пополнил Скут Макнэйри («Остановись и гори», «Забытые богом»).

События третьего сезона разворачиваются в окрестностях курортного городка Озарк. Повествование ведётся в трёх временных линиях. Расследованием жестокого преступления в сердце окутанного тёмными тайнами туристического региона занимаются детективы Уэйн Хэйс (Махершала Али) и Роланд Уэст (Стивен Дорфф). Макнэйри сыграет Тома — отца, страдающего от кошмарной потери, вот уже десять лет связывающей его судьбу с судьбами пытающихся распутать ужасное преступление детективами.

Шоураннером и сценаристом третьего сезона выступает создатель сериала Ник Пиццолатто. Он же режиссирует продолжение в сотрудничестве с Джереми Солнье («Зелёная комната»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта наряду с Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсоном и Кэри Фукунагой. Съёмочный процесс начнётся в феврале.

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