«Всё отстой!» — промо-ролик

Кому в охоту поностальгировать и окунуться в пока ещё не слишком далёкое прошлое, а пересматривать «Очень странные дела» уже невмоготу? Специально для вас Netflix подготовил в феврале многосерийную премьеру «Всё отстой!». Составить первое впечатление можно, посмотрев забавный промо-ролик.

События подростковой драмеди, 10-серийный первый сезон которой выйдет 16 февраля, разворачиваются в сонном городке Боринг в Орегоне образца 1996 года — в наивные и святые времена без смартфонов и социальных сетей. Ученики местной средней школы — участники драмкружка и видеоклуба — объединяются для съёмок фильма, чтобы хоть как-то пережить скучные и зачастую напряжённые школьные будни.

В сериале Бена Йорка Джонса («Новизна») и Майкла Мохана снимаются Пейтон Кеннеди, Джахи Уинстон, Пэтч Дарраг, Клодин Нако и другие.