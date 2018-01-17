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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Всё отстой!» — промо-ролик

Кому в охоту поностальгировать и окунуться в пока ещё не слишком далёкое прошлое, а пересматривать «Очень странные дела» уже невмоготу? Специально для вас Netflix подготовил в феврале многосерийную премьеру «Всё отстой!». Составить первое впечатление можно, посмотрев забавный промо-ролик.

События подростковой драмеди, 10-серийный первый сезон которой выйдет 16 февраля, разворачиваются в сонном городке Боринг в Орегоне образца 1996 года — в наивные и святые времена без смартфонов и социальных сетей. Ученики местной средней школы — участники драмкружка и видеоклуба — объединяются для съёмок фильма, чтобы хоть как-то пережить скучные и зачастую напряжённые школьные будни.

В сериале Бена Йорка Джонса («Новизна») и Майкла Мохана снимаются Пейтон Кеннеди, Джахи Уинстон, Пэтч Дарраг, Клодин Нако и другие.

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