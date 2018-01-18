Драма Райана Мёрфи «911» получила второй сезон

Телеканал FOX без тени сомнения оформил второй сезон процедуралу «911» от Райана Мёрфи, едва увидев рейтинги первых двух серий. Премьера сериала показала результат 1,8 в возрастной категории «18–49 лет», собрав у экранов 6,8 млн человек. А с учётом всех платформ и отложенных просмотров цифра вообще неприлично большая — более 15 млн зрителей.

Драма, повествующая о тяжёлых и опасных трудовых буднях полицейских, пожарных и операторов службы спасения может похвастать внушительным актёрским составом в лице Конни Бриттон («Огни ночной пятницы»), Анджелы Бассетт («Американская история ужасов») и Питера Краузе («Ловушка»).

Руководство телеканала не скупится на похвалы, считая залогом успеха сочетание смелой концепции, отличного актёрского состава и безупречного исполнения. Мол, создатели тонко уловили культурный дух времени и переосмыслили процедурал так, как могут только они.

Наряду с Мёрфи в качестве сценаристов и продюсеров над проектом трудятся его верный товарищ Брэд Фэлчак и примкнувший к ним пару лет назад Тим Минеар («Вражда»). Также исполнительными продюсерами значатся Бассетт, Брэдли Букет и Алексис Мартин Вудалл. Производство курируют 20th Century Fox Television, Ryan Murphy Television и Brad Falchuk Teley-Vision.