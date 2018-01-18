За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Набор в актёрский состав восьмисерийного первого сезона «Пацанов» идёт полным ходом. На днях в проект записались Энтони Старр («Банши»), Доминик Макэллигот («Последний магнат»), Чейс Кроуфорд («Сплетница»), Джесси Т. Ашер («Раскаяния выжившего») и Нэйтан Митчелл («Я — зомби»).

Сериал по одноимённому комиксу Гарта Энниса («Проповедник», «Каратель») и Патрика Робертсона повествует о мире, где супергерои, пресытившись славой и всесилием, совсем распоясались, из защитников человечества превратившись в главную угрозу оному. Для устранения таких вот зарвавшихся сверхлюдей спецслужбы создали команду мотивированных, не боящихся запачкать руки бойцов.

Присоединившись к ранее записавшейся в проект Эрин Мориарти («Джессика Джонс»), они сыграют обладателей сверхспособностей — членов главной супергеройской шайки «Семёрка» (The Seven), возглавляемой персонажем Энтони Старра.

Сценарием занимается шоураннер проекта Эрик Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»). Режиссировать берутся Эван Голдберг и Сет Роген («Проповедник», «Человек из будущего»). Производство контролируют Amazon, Sony Pictures TV Studios и Original Films. Съёмки начнутся весной, а премьера запланирована на следующий год.