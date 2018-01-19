NBC одобрил съёмки пилотной серии спин-оффа «Плохих парней»

Отвоевав прошлой осенью у конкурентов право на разработку телевизионного спин-оффа «Плохих парней», нынче телеканал NBC официально заказал съёмки пилотного эпизода пока что безымянного сериала.

Главная героиня многосерийного криминального боевика — спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт. В полнометражном сиквеле «Плохих парней» её сыграла Габриэль Юнион, она же исполняет ведущую партию в сериале. События перенесутся из Майами в Лос-Анджелес, где распрощавшаяся с прошлым Бёрнетт служит детективом полиции. Однако её жизнь заметно усложняется, когда слегка завидующая её свободе напарница Нэнси Маккена выясняет, что под маской крутой, живущей без сожалений оторвы Бёрнетт таит личные секреты.

Коллеги по «Чёрному списку» Брэндон Марголис и Брэндон Сонньер написали сценарий пилота, а также выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Джерри Брукхаймером и Дагом Белградом. За производством присматривает Sony Pictures TV Studios в сотрудничестве с Jerry Bruckheimer Television, Primary Wave Entertainment и 2.0 Entertainment.