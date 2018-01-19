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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Смертельное влечение» — трейлер с датой выхода

Кабельный канал Paramount Network обнародовал трейлер «Смертельного влечения» — десятисерийного ребута одноимённой чёрной комедии 1988 года. Первый сезон уже обзавёлся датой премьеры — сериал стартует 7 марта.

Культовый полнометражный оригинал повествует о юной Веронике и её парне Джейсоне, чьи поначалу безобидные намерения проучить школьных задавак оборачиваются настоящей расправой над ними. События сериальной версии, задуманной в виде антологии по примеру «Фарго», происходят в современной школе, где обитает своя троица злобных Хизер — темнокожая лесбиянка, толстуха и трансгендер, с которыми предстоит разбираться Виктории Сойер и её новоиспечённому бойфренду.

В основном актёрском составе числятся Джеймс Скалли (Джейсон Дин), Грэйс Виктория Кокс (Вероника Сойер), Мелани Филд (Хизер Чендлер), Брендан Скэннелл (Хизер Дюк) и Жасмин Мэтьюз (Хизер Макнамара).

Сценарист пилота Джейсон Микаллеф («Как по маслу») выступает исполнительным продюсером и шоураннером проекта. Пилотную серию сняла Лесли Хэдланд («Шоу Бланта»).

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