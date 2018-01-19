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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Саймон Пегг и Ник Фрост работают над многосерийным комедийным ужастиком

Закадычные друзья и коллеги Саймон Пегг и Ник Фрост (кинотрилогия «Кровь и мороженое»), невзирая на перманентную занятость, успели в прошлом году основать собственную независимую продюсерскую студию Stolen Picture. Помимо выпуска полнометражных картин студия будет заниматься сериалами, и первой ласточкой станет многосерийный комедийный ужастик «Искатели истины».

В центре опасных и забавных приключений окажется команда из трёх человек, посвятивших себя изучению паранормальных происшествий. Каждая серия будет представлять собой расследование отдельного инцидента и знакомство с новым монстром.

Пока неизвестно, появятся ли Пегг с Фростом на съёмочной площадке, зато они уж точно будут приглядывать за проектом в качестве исполнительных продюсеров.

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Искатели истины
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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