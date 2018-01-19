Саймон Пегг и Ник Фрост работают над многосерийным комедийным ужастиком

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Закадычные друзья и коллеги Саймон Пегг и Ник Фрост (кинотрилогия «Кровь и мороженое»), невзирая на перманентную занятость, успели в прошлом году основать собственную независимую продюсерскую студию Stolen Picture. Помимо выпуска полнометражных картин студия будет заниматься сериалами, и первой ласточкой станет многосерийный комедийный ужастик «Искатели истины».

В центре опасных и забавных приключений окажется команда из трёх человек, посвятивших себя изучению паранормальных происшествий. Каждая серия будет представлять собой расследование отдельного инцидента и знакомство с новым монстром.

Пока неизвестно, появятся ли Пегг с Фростом на съёмочной площадке, зато они уж точно будут приглядывать за проектом в качестве исполнительных продюсеров.