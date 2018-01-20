Второй сезон мультсериала Castlevania выйдет летом

Прекрасной новостью поделился с публикой многоуважаемый Уоррен Эллис — в своём твиттере сценарист мультсериала «Castlevania» сообщил, что проект вернётся на телеэкраны этим летом. Напоминаем, второй сезон будет вдвое длиннее первого — в него войдут восемь свежих эпизодов. Точную дату премьеры Netflix пока не назначил.

События мрачного средневекового фэнтези по культовой игре Dracula’s Curse разворачиваются в 1476 году — за два века до событий оригинальной игры. Главный герой — предок охотника на вампиров Саймона Бельмонта по имени Тревор. В Восточной Европе объявился граф Дракула, и последний выживший из клана валашских изгнанников, обзаведшись неожиданными союзниками, готовится вступить в смертельную битву с могущественным злом.

Озвучиванием сериала занимаются Ричард Армитедж (Тревор Бельмонт), Грэм Мактавиш (Дракула), Джеймс Кэллис (Алукард), Эмили Суоллоу (Лиза Цепеш) и другие.

Эллис («Железный человек 3», мультсериал «Лига справедливости») числится также исполнительным продюсером мультсериала наряду с Ади Шанкаром («Судья Дредд», The Punisher: Dirty Laundry, Venom: Truth in Journalism и Power/Rangers), Кевином Колдом и Фредом Сейбертом. Производственным процессом заведует Frederator Studios.