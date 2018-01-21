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Новые сериалы 22–28 января

Неделя отметится четырьмя многосерийными премьерами. Кабельный канал выпускает свой долгожданный психологический триллер «Алиенист», Paramount Network премьерует драму «Уэйко», канал Pop покажет первую серию спортивной комедии «Займёмся физкультурой», а Amazon выкатит полный первый сезон исторической драмы «Британия».

Понедельник, 22 января

 
Премьера+
TNT
Алиенист The Alienist

детектив, триллер

В ролях Даниэль Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг, Брайан Джерати, Дуглас Смит, Мэттью Шир

Создатель Кэри Фукунага

События разворачиваются в период «позолоченного века» в Нью-Йорке. В городских трущобах обнаруживают обезображенные тела детей, и полиция никак не может изловить серийного убийцу. Комиссар полиции Теодор Рузвельт привлекает для раскрытия дела психолога-алиениста Ласло Крайцлера, газетного репортёра уголовной хроники Джона Мура и полицейских детективов, специализирующихся на нетрадиционных методах расследования. Вместе они постараются напасть на след и поймать преступника.

Видео

Вторник, 23 января

 
Сезон3
FX
Баскетс Baskets

комедия, драма

В ролях Зак Галифианакис, Малия Пайлс, Том Проктер, Крис Маклахлин, Лиана Мендоса, Брент Уолкер

Создатель Зак Галифианакис, Луи Си Кей, Джонатан Крисел

Главный герой Чип Баскетс из Калифорнии в полной мере осознаёт, что ему приходится жить в мире, безнадёжно подчинённом корпоративным интересам и тотальному усреднению общества. Однако он не намерен мириться с имеющимся положением вещей и дерзает следовать своей мечте стать профессиональным клоуном. Увы, его попытка поступить в престижнейшую школу клоунов в Париже проваливается, и единственная работа, которую удаётся найти герою, — выступления в местном родео-шоу.

Видео

 
Сезон3
TBS
В объезд The Detour

комедия

В ролях Джейсон Джонс, Натали Зиа, Эшли Герасимович, Лиам Кэрролл, Мэри Грилл, Даниэлла Пинеда

Создатель Джейсон Джонс, Саманта Би

Супруги с двумя детьми отправляются в долгое автомобильное путешествие до Флориды. Поначалу путешественники настроены оптимистично, предвкушая захватывающее приключение, однако их совместная поездка очень быстро превращается в сплошную череду злоключений.

Видео

Среда, 24 января

 
Премьера+
Raramount Network
Уэйко Waco

драма

В ролях Майкл Шеннон, Тейлор Китч, Джон Легуизамо, Мелисса Бенойст, Джулия Гарнер, Пол Спаркс

Создатель Джон Эрик Даудл, Дрю Даудл

В основе сюжета — реальные события, произошедшие на ранчо «Маунт Кармел» поблизости от техасского города Уэйко. В 1993 году борьба федералов с тоталитарной сектой «Ветвь Давидова» перешла в горячую стадию — фэбээровцы взяли ранчо сектантов в двухмесячную осаду, закончившуюся пожаром, в котором погибло более восьмидесяти адептов культа.

Видео

 
Премьера+
Pop
Займёмся физкультурой Let’s Get Physical

комедия

В ролях Мэтт Джонс, Джейн Сеймур, Крис Диамантополос, Анна-Линн Маккорд

Создатель Коннор Причард, Дэн Ньюмарк, Бен Ньюмарк

Действие сериала, вдохновлённого комедиями и атмосферой 80-х годов, развернётся в наши дни. Бездельник Джо получает в наследство от батюшки — «крёстного отца аэробики» — круглую сумму и семейный бизнес: заброшенный спортивный зал. Но чтобы вступить в права наследования, Джо придётся выполнить одно условие — сразиться с заклятым конкурентом Барри Кроссом и его суперуспешным фитнес-клубом на Национальном чемпионате по аэробике.

Видео

 
Сезон4
CBC
Шиттс Крик Schitts Creek

комедия

В ролях Энни Мёрфи, Юджин Леви, Дэн Леви, Эмили Хэмпшир, Сара Леви, Дженнифер Робертсон

Создатель Юджин Леви, Дэн Леви

Когда бизнес главы богатого семейства Роузов терпит крах, они вынуждены переехать в небольшую сельскую общину Шиттс Крик, которую приобрели несколько лет назад больше для развлечения, чем для инвестиций и проживания.

Видео

Четверг, 25 января

 
Конец сезона2
NBC
Отличные новости Great News

комедия

В ролях Брига Хилан, Андреа Мартин, Адам Кэмпбелл, Кимри Льюис-Дэвис, Джон Майкл Хиггинс, Оратио Санс

Создатель Трейси Уигфилд

Тринадцатая серия под названием Early Retirement станет заключительной для второго сезона комедии. Телеканал NBC пока не делал официальных заявлений в отношении дальнейшей судьбы сериала.

Видео

Пятница, 26 января

 
Премьера+
Sky Atlantic (UK), Amazon
Британия Britannia

драма, исторический

В ролях Келли Райлли, Дэвид Моррисси, Зои Уонамейкер, Хьюго Спир, Николай Ли Каас, Стэнли Вебер

Создатель Джез Баттеруорт, Том Баттеруорт, Джеймс Ричардсон

Сюжет расскажет о вторжении на земли будущей Великобритании войск Римской империи в 43 году н. э. и о восстании легендарной предводительницы одного из бриттских племён Боудикки. Отважная воительница найдёт неожиданного союзника в лице римского консула Кассия, и вместе они возглавят мятеж против жадного до чужих земель императора Клавдия.

Видео

Воскресенье, 28 января

 
Конец сезона8
Showtime
Бесстыдники Shameless

комедия, драма

В ролях Уильям Х. Мэйси, Эмми Россам, Джастин Чэтвин, Джоан Кьюсак, Кэмерон Монахэн, Эмма Кинни

Создатель Пол Эбботт

Восьмой сезон драмеди завершится двенадцатым эпизодом под названием Sleepwalking. В ноябре кабельный канал Showtime продлил сериал на девятый сезон.

Видео

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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