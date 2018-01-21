Новые сериалы 22–28 января

Сезон 3

FX

Главный герой Чип Баскетс из Калифорнии в полной мере осознаёт, что ему приходится жить в мире, безнадёжно подчинённом корпоративным интересам и тотальному усреднению общества. Однако он не намерен мириться с имеющимся положением вещей и дерзает следовать своей мечте стать профессиональным клоуном. Увы, его попытка поступить в престижнейшую школу клоунов в Париже проваливается, и единственная работа, которую удаётся найти герою, — выступления в местном родео-шоу.