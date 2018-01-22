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Первоисточники: variety.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:
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Ребут сериала «Нас пятеро» в разработке у Freeform

Кабельный канал Freeform заказал пилотный эпизод ребута популярного сериала 90-х «Нас пятеро», в своё время давшего старт карьерам Мэттью Фокса, Нив Кэмпбелл, Лэйси Чеберт и Скотта Вулфа.

Продержавшаяся в эфире шесть сезонов драма повествует о братьях и сёстрах Селинджерах, вынужденных объединиться после смерти родителей в автокатастрофе по вине пьяного водителя. Перезапуск обзаведётся ярко выраженным иммиграционным подтекстом (на злобу дня) и расскажет об отпрысках Буэндиас, преодолевающих трудности повседневной жизни после депортации их родителей в Мексику.

У руля по-прежнему, как и 20 лет назад, Кристофер Кейсер («Последний магнат», «Тиран») и Эми Липпман («Мастера секса»), которые напишут сценарий пилота вместе с Михал Зебеде («Касл»). Режиссёрское кресло займёт Родриго Гарсия («Клиент всегда мёртв»). Все четверо также значатся исполнительными продюсерами проекта. Производство на контроле у Sony Pictures Television Studios.

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