Ребут сериала «Нас пятеро» в разработке у Freeform

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Freeform заказал пилотный эпизод ребута популярного сериала 90-х «Нас пятеро», в своё время давшего старт карьерам Мэттью Фокса, Нив Кэмпбелл, Лэйси Чеберт и Скотта Вулфа.

Продержавшаяся в эфире шесть сезонов драма повествует о братьях и сёстрах Селинджерах, вынужденных объединиться после смерти родителей в автокатастрофе по вине пьяного водителя. Перезапуск обзаведётся ярко выраженным иммиграционным подтекстом (на злобу дня) и расскажет об отпрысках Буэндиас, преодолевающих трудности повседневной жизни после депортации их родителей в Мексику.

У руля по-прежнему, как и 20 лет назад, Кристофер Кейсер («Последний магнат», «Тиран») и Эми Липпман («Мастера секса»), которые напишут сценарий пилота вместе с Михал Зебеде («Касл»). Режиссёрское кресло займёт Родриго Гарсия («Клиент всегда мёртв»). Все четверо также значатся исполнительными продюсерами проекта. Производство на контроле у Sony Pictures Television Studios.