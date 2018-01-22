Победители SAG Awards 2018: Сериалы

Торжественная церемония чествования лауреатов 24-й ежегодной премии Гильдии киноактёров США (Screen Actors Guild Awards) состоялась. Список победителей в телевизионных категориях довольно предсказуем, хотя парочка различий с тем же «Золотым глобусом» имеется. К примеру, «Рассказ служанки» на этот раз остался без наград.
Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):
- Николь Кидман, «Большая маленькая ложь» (HBO)
Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):
- Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь» (HBO)
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Клэр Фой, «Корона» (Netflix)
Лучший актёр (драматический сериал):
- Стерлинг К. Браун, «Это мы» (NBC)
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Джулия Луис-Дрейфус, «Вице-президент» (HBO)
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Уильям Х. Мэйси, «Бесстыдники» (Showtime)
Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):
- «Это мы» (NBC)
Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):
- «Вице-президент» (HBO)
Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):
- «Игра престолов» (HBO)