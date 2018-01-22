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Победители SAG Awards 2018: Сериалы

Торжественная церемония чествования лауреатов 24-й ежегодной премии Гильдии киноактёров США (Screen Actors Guild Awards) состоялась. Список победителей в телевизионных категориях довольно предсказуем, хотя парочка различий с тем же «Золотым глобусом» имеется. К примеру, «Рассказ служанки» на этот раз остался без наград.

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):

Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):

Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):

Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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