Победители SAG Awards 2018: Сериалы

Торжественная церемония чествования лауреатов 24-й ежегодной премии Гильдии киноактёров США (Screen Actors Guild Awards) состоялась. Список победителей в телевизионных категориях довольно предсказуем, хотя парочка различий с тем же «Золотым глобусом» имеется. К примеру, «Рассказ служанки» на этот раз остался без наград.

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):

Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):

Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):

Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):