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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Многосерийная версия «Реальных упырей» осела на канале FX

В октябре Тайка Вайтити, завоевавший любовь и внимание широкой аудитории благодаря режиссуре марвеловского блокбастера «Тор: Рагнарёк», сообщил, будто их с Джемейном Клементом вампирская кинопародия «Реальные упыри» обзаведётся американским многосерийным ремейком. Ну так вот, Вайтити ничего не выдумал — на днях проект отхватил шустрый кабельный канал FX и оперативно заказал съёмки пилотного эпизода. Даже актёров на главные роли успели подобрать.

Сериал служит многосерийным ребутом полнометражного мокьюментари о живущих в одном доме вампирах разной степени древности, только события разворачиваются не в современной Австралии, а в Штатах. Кайван Новак сыграет главного вампира в доме Нандора. Мэтту Берри («Тост из Лондона») досталась роль дурашки Лазло, которому ничего не стоит, обратившись летучей мышью, влететь в стену. Натасия Деметриу сыграет Надю — крутую вампиршу, живущую под одной крышей с остальными кровопийцами. Харви Гильен («Волшебники») перевоплотится в помощника Нандора.

Клемент напишет сценарий пилота, который срежиссирует Вайтити, при этом оба числятся в команде исполнительных продюсеров проекта, куда также записались Скотт Рудин, Пол Симмс, Гаррет Баш и Эли Баш.

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 20 декабря 2017 годаМногосерийный спин-офф «Реальных упырей» выйдет на телеэкраны в следующем году 28 октября 2017 годаТайка Вайтити обещает многосерийную версию «Реальных упырей» о вампирах из США
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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