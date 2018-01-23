Шон Леви обещает новое зло в третьем сезоне «Очень странных дел»

Исполнительный продюсер и режиссёр «Очень странных дел» Шон Леви поделился кое-какими подробностями о предстоящем третьем сезоне, до премьеры которого ещё очень далеко (ходят слухи, что ждать придётся аж до следующего года). По словам Леви, в продолжении истории главным героям предстоит столкнуться с новым злом. В одном из недавних интервью на вопрос о том, идёт ли речь о громадном монстре-тени, он ответил:

Подобное предположение вполне может оказаться ошибочным. Мы столкнёмся с новыми злыми силами.

К слову, на этот раз несчастного Уилла Байерса авторы обещают оставить в покое:

Мы дадим Уиллу отдохнуть и не станем заставлять парня проходить все круги ада третий сезон подряд. Ему предстоит столкнуться со всякими опасностями, но погружать персонажа на самое дно ужаса, как прежде, мы не будем.

Ничего более конкретного вытащить из Леви журналистам пока не удалось. Впрочем, учитывая, что братья Дафферы относительно недавно взялись за работу над продолжением, говорить ещё не о чем — все открытия и инсайды впереди.

Многосерийный мистический триллер в стилистике 80-х, успевший вырасти в поп-культурный феномен, повествует о битве жителей крохотного городка Хоукинс с кошмарными обитателями таинственной и смертельно опасной Обратной стороны.

В основной актёрский состав сериала входят Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ной Шнапп, Джо Кири, Наталия Дайер, Шон Эстин, Сэди Синк и Дакре Монтгомери.