Триллер «Сквозь снег» лишился шоураннера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Футуристический триллер «Сквозь снег», недавно получивший от TNT добро на съёмки первого сезона, меняет коней на переправе — из-за творческих разногласий проект покинул шоураннер Джош Фридман («Война миров»), написавший сценарий пилотной серии.

События антиутопии, основанной на одноимённом фильме Пона Чжун Хо 2013 года, разворачиваются спустя семь лет после того, как Земля превратилась в ледяную пустыню. В центре сюжета — остатки человечества, обосновавшиеся в гигантском поезде, непрерывно мчащемся вокруг Земли.

В сериале снимаются Дженнифер Коннелли, Давид Диггс, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейл Ванд и Лена Холл.

Пилотный эпизод снял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»). Исполнительными продюсерами значатся Марти Адельштейн и Бекки Клементс. Производство на контроле у Marty Adelstein’s Tomorrow Studios и Turner’s Studio T.