 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Самые ожидаемые игры 2018 года, часть 4 Сценарий пилотного эпизода «Ведьмака» завершён Новости игр — лучшее за неделю «Карманы лета» — анонс аниме от Дзюна Маэды HBO планирует начать съёмки финальной главы «Дедвуда» этой осенью
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Триллер «Сквозь снег» лишился шоураннера

Футуристический триллер «Сквозь снег», недавно получивший от TNT добро на съёмки первого сезона, меняет коней на переправе — из-за творческих разногласий проект покинул шоураннер Джош Фридман («Война миров»), написавший сценарий пилотной серии.

События антиутопии, основанной на одноимённом фильме Пона Чжун Хо 2013 года, разворачиваются спустя семь лет после того, как Земля превратилась в ледяную пустыню. В центре сюжета — остатки человечества, обосновавшиеся в гигантском поезде, непрерывно мчащемся вокруг Земли.

В сериале снимаются Дженнифер Коннелли, Давид Диггс, Мики Самнер, Сьюзен Парк, Бенджамин Хей, Саша Фролова, Кэти Макгинесс, Элисон Райт, Сэм Отто, Роберто Урбина, Шейл Ванд и Лена Холл.

Пилотный эпизод снял Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»). Исполнительными продюсерами значатся Марти Адельштейн и Бекки Клементс. Производство на контроле у Marty Adelstein’s Tomorrow Studios и Turner’s Studio T.

3 Обсудить
Темы
 
Сквозь снег
 10 январяTNT одобрил съёмки первого сезона антиутопии «Сквозь снег» 22 ноября 2017 года«Алиенист» — четвёртый трейлер 6 сентября 2017 годаТеатральная драма «Уилл» осталась без второго сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Сквозь снег» превратят в сериал
 
Давид Диггс сыграет в пилоте телеремейка «Сквозь снег»
 
Телеверсия фильма про поезд «Сквозь снег» досталась каналу TNT

Тоже интересно

 
Кино Пол Уокер — мёртвый и форсажный
 
Кино «Могучие рейнджеры» — тизер
 
Кино Джеймс Кэмерон раскрыл основной сюжет «Аватара 2» и его продолжений
 
Кино Режиссёрская версия фильма «Дэдпул» будет мясом
 
Кино Комментарии, «Мнение Всеяредакции» и «Книга жалоб и предложений»
 
Телеовощи. Выпуск 141. Шатай
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика