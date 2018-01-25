Трилогия Маргарет Этвуд «Беззумный Аддам» уходит на малые экраны

Невероятно активный на современном телерынке тандем продюсерских компаний Anonymous Content и Paramount Television приобрёл права на очередную экранизацию: студии поработают над перенесением на малые экраны книжной трилогии «Беззумный Аддам» от Маргарет Этвуд — автора того самого «Рассказа служанки».

В 2014 году за экранизацию футуристических романов Этвуд «Орикс и Коростель», «Год потопа» и «Беззумный Аддам» подумывал взяться кабельный канал HBO при участии Даррена Аронофски, но дело не пошло дальше объявления.

События трилогии разворачиваются в середине XXI века до и после природной катастрофы — масштабного потопа, уничтожившего большую часть населения планеты. Глобальные корпорации захватили власть, генетическая модификация организмов со всеми вытекающими стала обычным делом, и это не несёт остаткам человечества ничего хорошего. Романы насыщены персонажами, среди которых фигурируют как те, кто виноват в потопе, так и те, кто пытается после него выжить.

Исполнительными продюсерами выступают Дэвид Кантер, Бардж Доррос, Энгус Уолл, Линда Карлсон и Кент Кубена.