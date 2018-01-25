«Семь секунд» — трейлер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Позапрошлой осенью Netflix взялся за десятисерийную криминальную антологию «Семь секунд», основой для которой послужил вышедший в 2013 году фильм Юрия Быкова «Майор». Нынче сериал обзавёлся дебютным трейлером и датой выхода — первый сезон можно будет посмотреть 23 февраля.

Действие первого сезона разворачивается в Джерси-Сити, где растёт напряжение между темнокожим населением и полицией, в коей служат преимущественно белые. К открытому конфликту приводит инцидент, в котором коп смертельно ранит подростка-афроамериканца.

В сериале снимаются Реджина Кинг, Клэр-Хоуп Эшити, Расселл Хорнсби, Дэвид Лайонс, Бо Напп, Майкл Мосли, Рауль Кастильо, Закари Момо и другие.

Режиссёром выступает Гэвин О’Коннор («Воин»), а сценаристом — Вина Кабрерос Суд («Убийство»); оба числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Лоуренсом Бендером, Кевином Брауном и Алексом Резником.