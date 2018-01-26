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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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The CW заказал съёмки пилота новых «Зачарованных» о юных ведьмах-феминистках

В прошлом январе канал The CW заявил о планах по воскрешению «Зачарованных», а уже через месяц стало ясно, что работу над пилотом ребута некогда очень популярного сериала придётся отложить из-за сильной занятости главной сценаристки Дженни Урман. В итоге последняя и вовсе не работала над текстом, а лишь подкинула идею, которую развили в сценарии Джессика О’Тул и Эми Рардин. Съёмки первой серии уже одобрены.

Предполагалось, что новый сериал станет приквелом волшебной истории о сёстрах Холливелл, а события, в центре которых окажутся три ещё не известные зрителю ведьмы, развернутся в 1976 году. Одобренная версия сюжета выглядит иначе: события перезапуска с явно феминистским уклоном происходят в современном мире, где проживают три сестры — студентки колледжа, однажды выяснившие, что они ведьмы. Воевать отважные родственницы будут не только с демонами и чудовищами, но и с патриархальным строем.

Урман, О’Тул и Рардин выступают исполнительными продюсерами наряду с Беном Сильверманом и Брэдом Силберлингом, который берётся режиссировать пилот. Производство на контроле у CBS Television Studios.

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