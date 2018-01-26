USA Network распрощался с «Проклятием»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал USA Network закрыл криминальную драму «Проклятие» после первого сезона. На решение повлияли скромные рейтинги. Премьера громким событием не стала, а с выходом последующих эпизодов сериал, судя по цифрам, продолжал неуклонно терять аудиторию. Любви от критиков он тоже не дождался.

События кровавой драмы о мести разворачиваются в 30-х годах прошлого века в Айове. Сет Дэвенпорт (Киллиан Скотт), выдавая себя за проповедника, готовит бунт рабочих против промышленного магната, с которым Дэвенпорта связывает тёмное прошлое. Совсем скоро «проповедник» узнаёт, что для срыва забастовки финансовый воротила нанял матёрого штрейкбрехера Крили Тёрнера (Логан Маршалл-Грин).

Пилотный эпизод снял Дэвид Маккензи («Любой ценой») по сценарию Тони Тоста («Лонгмайр»); оба выступили исполнительными продюсерами наряду с Джеймсом Мэнголдом («Логан: Росомаха»), Гаймоном Кеседи («Игра престолов») и Дэниелом Раппапортом. Производством заведовала Universal Cable Productions.