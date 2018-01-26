USA Network распрощался с «Проклятием»

Кабельный канал USA Network закрыл криминальную драму «Проклятие» после первого сезона. На решение повлияли скромные рейтинги. Премьера громким событием не стала, а с выходом последующих эпизодов сериал, судя по цифрам, продолжал неуклонно терять аудиторию. Любви от критиков он тоже не дождался.
События кровавой драмы о мести разворачиваются в 30-х годах прошлого века в Айове. Сет Дэвенпорт (Киллиан Скотт), выдавая себя за проповедника, готовит бунт рабочих против промышленного магната, с которым Дэвенпорта связывает тёмное прошлое. Совсем скоро «проповедник» узнаёт, что для срыва забастовки финансовый воротила нанял матёрого штрейкбрехера Крили Тёрнера (Логан Маршалл-Грин).
Пилотный эпизод снял Дэвид Маккензи («Любой ценой») по сценарию Тони Тоста («Лонгмайр»); оба выступили исполнительными продюсерами наряду с Джеймсом Мэнголдом («Логан: Росомаха»), Гаймоном Кеседи («Игра престолов») и Дэниелом Раппапортом. Производством заведовала Universal Cable Productions.