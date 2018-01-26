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«Изменённый углерод» — второй ролик о создании

Премьера первого сезона футуристического боевика «Изменённый углерод» состоится уже на следующей неделе — 2 февраля. Но прежде чем зрители насладятся действом, Netflix решил порадовать их ещё одним роликом о создании сериала. На этот раз речь пойдёт об одном из самых важных элементов повествования и съёмочного процесса — боевых сценах и физической подготовке основного актёрского состава.

В десятисерийном киберпанке по одноимённому роману Ричарда Моргана показан мир далёкого будущего, где человечество научилось перемещать оцифрованное сознание из тела в тело. Ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Юэль Киннаман) получает шанс избавиться от тюремного срока и начать новую жизнь, согласившись найти убийцу тела-носителя своего заказчика-богача.

В основном актёрском составе помимо Киннамана значатся Джеймс Пьюрфой, Марта Игареда, Дичен Лакмэн и Леонардо Нам.

Шоураннер, исполнительный продюсер и сценарист — Лаэта Калогридис («Аватар», «Алита: Боевой ангел»). Режиссёры: Мигель Сапочник («Игра престолов»), Энди Годдард («Каратель»), Ута Бризвитц («Чёрные паруса»), Питер Хор («Сорвиголова»), Ник Харран («Шерлок») и Алекс Грейвз («Родина»).

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