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Первоисточники: deadline.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Ханна Уэддингхэм станет злодейкой в «Криптоне»

Ханна Уэддингхэм («Игра престолов») присоединилась к приквелу истории о Супермене «Криптон» от телеканала Syfy. Ей досталась роль Джакс-Ура, который до сего момента вообще-то был мужчиной (так, мелочь). Сейчас, к сожалению, этим уже сложно кого-то удивить.

Джакс-Ур некогда был (была?) одним из величайших криптонских учёных, но ушёл в самоволку и возглавил подпольную террористическую организацию Black Zero, преисполненный решимости осуществить радикальные изменения планетарного масштаба.

Действие 10-серийной драмы развернётся за много лет до известной нам истории о Супермене, когда опозоренных представителей дома Элов изгнали из общества. Получив предупреждение от путешествующего во времени Адама Стрэнджа, дедушка супергероя Сиг-Эл (Кэмерон Кафф) пытается изменить ход истории и спасти свой обречённый мир.

За сценарий отвечают Дэвид Гойер («Человек из стали», «Блэйд») и Йен Голдберг («Однажды в сказке»), которые также значатся исполнительными продюсерами. Шоураннер проекта — Кэмерон Уэлш («Константин»). Производственный процесс на контроле у Warner Horizon Scripted Television.

Премьерный эпизод выйдет в эфир уже 21 марта.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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