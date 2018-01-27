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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Apple одобрил съёмки многосерийной драмы от Дэмьена Шазелла

В прошлом сентябре Netflix оперативно взялся за первый многосерийный проект оскароносного Дэмьена Шазелла — музыкальная драма «Водоворот» от автора «Ла-Ла Ленда» ушла в разработку. Но Шазелл, как оказалось, не сидит сложа руки: пообещав снять парочку эпизодов в своей первой телепостановке, он успел продать свой следующий проект техногиганту Apple — оный нынче крайне активно формирует список оригинального художественного контента, который берётся курировать.

К сожалению, о будущем сериале покуда не известно ровным счетом ничего, кроме того что Apple одобрил съёмки полного первого сезона. В отличие от «Водоворота», над этим проектом Шазелл собирается работать плотно — пообещал написать сценарий и срежиссировать многосерийную драму целиком.

Вдобавок Шазелл выступает исполнительным продюсером проекта наряду с коллегами по «Ла-Ла Ленду» Джорданом Хоровицем («Двойник») и Фредом Бергером. Продюсированием занимается компания MRC («Озарк», «Карточный домик»).

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