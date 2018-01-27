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Элис Морган появится в пятом сезоне «Лютера» Подписчики Xbox Game Pass будут получать доступ ко всем эксклюзивам Microsoft в день релиза Ноль кадров в секунду. Выпуск 197: Игры в глазах Robot Cache — новый конкурент Steam с блокчейнами и майнингом Минкульт и Ассоциация владельцев кинотеатров приступили к выяснению отношений
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Первоисточники: www.radiotimes.comwww.dailymail.co.uk Прямая ссылка на новость:
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Элис Морган появится в пятом сезоне «Лютера»

Отличный инфоповод подарили фотографии со съёмочной площадки пятого сезона «Лютера», работа над которым началась пару недель назад. В компании исполнителя главной роли Идриса Эльбы засветилась его инфернальная «напарница», возвращения которой поклонники сериала ждали даже вопреки информации, полученной в четвёртом сезоне.

Создатели сериала не комментируют возвращение в проект Рут Уилсон — каким образом рыжеволосая бестия Элис Морган вновь всплывёт в жизни главного героя, нам, кажется, предстоит узнать только в день премьеры пятого сезона. Но после столь приятного сюрприза не грех и подождать.

Бессменный сценарист «Лютера» Нил Кросс завершил работу над сценарием в начале декабря, а к съёмкам приступили после новогодних праздников. В актёрский состав свежего сезона мрачной криминальной драмы о тяжёлых буднях матерого лондонского детектива Джона Лютера влилась Вунми Моссаку, которая сыграет Кэтрин Хэллидэй — новую напарницу титульного персонажа.

К своим ролям уже гарантированно вернутся Дермот Краули, Майкл Смайли и Патрик Мэлахайд.

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Темы
 
Лютер
 6 декабря 2017 годаНил Кросс завершил сценарий пятого сезона «Лютера»
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