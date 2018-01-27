Элис Морган появится в пятом сезоне «Лютера»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Отличный инфоповод подарили фотографии со съёмочной площадки пятого сезона «Лютера», работа над которым началась пару недель назад. В компании исполнителя главной роли Идриса Эльбы засветилась его инфернальная «напарница», возвращения которой поклонники сериала ждали даже вопреки информации, полученной в четвёртом сезоне.

Создатели сериала не комментируют возвращение в проект Рут Уилсон — каким образом рыжеволосая бестия Элис Морган вновь всплывёт в жизни главного героя, нам, кажется, предстоит узнать только в день премьеры пятого сезона. Но после столь приятного сюрприза не грех и подождать.

Бессменный сценарист «Лютера» Нил Кросс завершил работу над сценарием в начале декабря, а к съёмкам приступили после новогодних праздников. В актёрский состав свежего сезона мрачной криминальной драмы о тяжёлых буднях матерого лондонского детектива Джона Лютера влилась Вунми Моссаку, которая сыграет Кэтрин Хэллидэй — новую напарницу титульного персонажа.

К своим ролям уже гарантированно вернутся Дермот Краули, Майкл Смайли и Патрик Мэлахайд.