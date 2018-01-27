Телеовощи. Выпуск 211: Гладкий

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Оценки
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Собрано $643 из $650
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:15 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:00:32 —
|Новости
|00:24:33 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:33:26 —
|«Британия» — 1x01 (премьера)
|00:42:05 —
|«Двойник» — 1x01 (премьера)
|00:53:23 —
|«Алиенист» — 1x01 (премьера)
|01:01:13 —
|«Уэйко» — 1x01 (премьера)
|01:03:56 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 1x12
|01:13:44 —
|«Волшебники» — 3x03
|01:17:40 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x08
|01:22:22 —
|«Робоцып» — 9x05
|01:25:22 —
|«Макмафия» — 1x05
|01:27:38 —
|«Падение ордена» — 1x08
|01:36:06 —
|«Мик» — 2x13
|01:40:42 —
|«Люцифер» — 3x12
|01:43:55 —
|«Булл» — 2x13
|01:47:45 —
|«Хэппи!» — 1x07
|01:54:43 —
|«Хорошее место» — 2x11
|01:58:37 —
|«Невероятная миссис Мэйзел» — 1x07–08 (финал сезона)
|02:04:43 —
|«Оттепель» — 1x08
|02:13:10 —
|«Вероника Марс» — 1x07 (впечатления Михаила)
|02:15:09 —
|«Супергёрл» — 2x13 (впечатления Юрия)
|02:20:55 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x02 (впечатления Льва)
|02:26:08 —
|«Звёздный путь» — 1x14 (впечатления Юрия)
|02:31:47 —
|«Книжный магазин Блэка» — 2x03 (впечатления Ларисы)
|02:39:56 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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