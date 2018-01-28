За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Майкл Шеннон (фильмы «Форма воды», «Человек из стали», сериалы «Подпольная империя», «Уэйко») пополнил актёрский состав мини-сериала «Маленькая барабанщица» — телеэкранизации одноимённого романа-бестселлера Джона Ле Карре совместного производства BBC и AMC. Он присоединился к ранее утверждённым на главные роли Флоренс Пью и Александру Скарсгарду.

Действие динамической и захватывающей истории шпионажа, международных интриг, любви и предательства развернётся в конце 1970-х годов. Майклу Шеннону досталась роль израильского шпиона Куртца, вместе с коллегой по разведке (Скарсгард) вовлекающего блестящую молодую актрису (Пью) в запутанный и крайне рискованный план.

Шестисерийный триллер срежиссирует Пак Чхан Ук («Олдбой») по сценарию Майкла Лессли («Макбет») и Клэр Уилсон. В исполнительных продюсерах значатся Ле Карре, Лаура Гастингс-Смит, коллеги по «Ночному администратору» Мона Куреши, Саймон Корнуэлл и Стивен Корнуэлл, а также Джо Цай, Артур Ванг и Вон-Джо Чон. За производство отвечают The Ink Factory и 127 Wall при участии BBC и AMC.

Съёмки сериала стартуют лишь в начале следующего года.