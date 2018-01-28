Новости сериалов — лучшее за неделю

Сценарий пилотного эпизода «Ведьмака» завершён — Лорен Шмидт Хиссрич сообщила об окончании работы над текстом.
The CW заказал съёмки пилота новых «Зачарованных» о юных ведьмах-феминистках — авторы отказались от приквела и поведают о трёх сёстрах-ведьмах из современных США.
ABC втихую закрывает «Сверхлюдей», но фанаты не сдаются — в мире есть люди, которые верят в светлое будущее самого провального сериала по вселенной Marvel.
«Изменённый углерод» — второй ролик о создании — многосерийный киберпанк демонстрирует свой боевой потенциал.
Хелен Миррен сыграет Екатерину Великую в мини-сериале от HBO — вдобавок актриса выступает исполнительным продюсером проекта.
Шон Бин снимется в многосерийном аналоге «Форсажа» — телесеть Sky обещает снять драму о нелегальных автогонках.
«Семь секунд» — трейлер с датой выхода — первый сезон криминальной антологии выходит 23 февраля.
Шон Леви обещает новое зло в третьем сезоне «Очень странных дел» — вдобавок авторы обещают не сильно мучить Уилла Байерса.
Трилогия Маргарет Этвуд «Беззумный Аддам» уходит на малые экраны — за дело берутся продюсерские компании Anonymous Content и Paramount Television.
Многосерийная версия «Реальных упырей» осела на канале FX — Джемейн Клемент напишет сценарий пилота, который срежиссирует Тайка Вайтити.