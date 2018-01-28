Новости сериалов — лучшее за неделю

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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Радиант» — анонс аниме по французскому комиксу Шон Леви обещает новое зло в третьем сезоне «Очень странных дел» Лучшее аниме осени 2017 года Минкульт и Ассоциация владельцев кинотеатров приступили к выяснению отношений «Движение вверх» заработало 2 миллиарда рублей
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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