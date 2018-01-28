Новые сериалы 29 января — 4 февраля

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Netflix

На дворе XXV век. Люди научились оцифровывать человеческий разум, и сознание любого индивидуума теперь можно без проблем пересадить в другое тело. Главный герой — бывший элитный боец Такеши Ковач, принимавший участие в межзвёздных битвах, но попавший за решётку на целых 500 лет. Однако у спецназовца появляется реальный шанс на новую жизнь на Земле — при условии, что он сумеет разгадать тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика.