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Новые сериалы 29 января — 4 февраля

Начало февраля в сериальном мире отметится всего двумя премьерами, и одна из них без особых усилий затмит другую. Телеканал NBC покажет первый сезон школьной комедии «Курс биологии», а потоковый сервис Netflix выпустит первый сезон киберпанка «Изменённый углерод».

Понедельник, 29 января

 
Конец сезона1
NBC
Отважный The Brave

драма

В ролях Майк Фогель, Энн Хэч, Тейт Элленгтон, Деметриус Гросс, Ной Миллс, София Пернас

Создатель Дин Георгарис

Первый сезон военной драмы завершится тринадцатой серией под названием Close To Home: Part Two. Телеканал NBC пока не делал официальных заявлений касаемо дальнейшей судьбы проекта.

Видео

 
Конец сезона1
The CW
Отвага Valor

драма

В ролях Кристина Очоа, Мэтт Барр, Корбин Рейд, Мелисса Роксбург, Чарли Барнетт, Джейден Кейн

Тринадцатый эпизод под заголовком Costs of War станет заключительным для первого сезона сериала. Телеканал The CW пока не делал официальных заявлений в отношении будущего проекта.

Видео

Среда, 31 января

 
Конец сезона1
Syfy
Хэппи! Happy!

комедия, криминал

В ролях Кристофер Мелони, Катерина Лефрер, Майкл Мэйз, Аллен Энлоу, Брайс Лоренсо, Лили Мирожник

Создатель Грант Моррисон, Дэрик Робертсон

Первый сезон воплощённого сумасшествия завершится восьмой серией под названием I Am The Future. Кабельный канал Syfy пока не решил, как поступить с сериалом.

Видео

Четверг, 1 февраля

 
Премьера+
NBC
Курс биологии A.P. Bio

комедия

В ролях Гленн Хоуэртон, Пэттон Освальт, Лирик Льюис, Мэри Сон, Джейкоб Маккарти, Апарна Бриэль

Создатель Сет Мейерс, Майкл Патрик О'Брайен, Лорн Майклз

Протагонист — уморительно циничный профессор престижнейшей Лиги плюща по имени Джек, которого выперли с работы мечты, вынудив подвизаться на поприще преподавания биологии в средней школе. Однако он не сдаётся и разрабатывает коварный план мести, в который вовлекает своих учеников.

Видео

 
Конец сезона2
NBC
Хорошее место The Good Place

комедия

В ролях Кристен Белл, Тед Дэнсон, Уильям Джексон Харпер, Джамиля Джамиль, Мэнни Йакинто

Создатель Майкл Шур

Тринадцатый эпизод Somewhere Else завершит второй сезон комедии. В ноябре телеканал NBC продлил сериал на третий сезон.

Видео

Пятница, 2 февраля

 
Премьера+
Netflix
Изменённый углерод Altered Carbon

научная фантастика, драма, боевик

В ролях Юэль Киннаман, Марта Игареда, Джеймс Пьюрфой, Дичен Лакмэн, Леонардо Нам, Антонио Марциале

Создатель Лаэта Калогридис

На дворе XXV век. Люди научились оцифровывать человеческий разум, и сознание любого индивидуума теперь можно без проблем пересадить в другое тело. Главный герой — бывший элитный боец Такеши Ковач, принимавший участие в межзвёздных битвах, но попавший за решётку на целых 500 лет. Однако у спецназовца появляется реальный шанс на новую жизнь на Земле — при условии, что он сумеет разгадать тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика.

Видео

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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