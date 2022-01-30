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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Мастер Чиф и его соратники анонсируют трейлер боевика по игре Halo (видео)

Стриминговый сервис Paramount+ решил напомнить, что совсем скоро (буквально завтра) зрители наконец-то увидят долгожданный трейлер фантастического боевика по вселенной знаменитой игры Halo. В качестве анонса презентовано превью полноценного видеоролика — преступно короткое, да, зато в нём показывают спартанцев в полном обмундировании во главе с Мастером Чифом (Пабло Шрайбер). Выглядят солидно.

События многосерийного футуристического боевика разворачиваются в XXVI веке. Изнурительная война с союзом инопланетных рас грозит человечеству уничтожением, но программа по созданию воинов-спартанцев дарит людям шанс на выживание.

В сериале также снимаются Наташа Макэлхон, Боким Вудбайн, Шабана Азми, Бентли Калу, Наташа Кулзач, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Олив Грэй и Дэнни Сапани. Шоураннерами проекта выступают Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист Кайл Киллен. Производство курируют Amblin TV и Microsoft/343 Industries.

Теги
ВидеоHalo
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Источник фотографий: Depositphotos

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