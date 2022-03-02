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Логин через соцсети снова заработал

Источник: Paramount Pictures

Товарищи, не прошло и года, как мы починили логин через соцсети. Старое решение под названием uLogin пришлось отключить, потому что оно тайком подсовывало в браузер рекламу «Алиэкспресса», причём иногда даже со звуком.

Сейчас мы перешли на Hybridauth — это опенсорсный проект, в котором таких подстав быть не должно. За помощь с переходом большое спасибо Василию Наумкину — обязательно загляните на его сайт, он там рассказывает всякое интересное про программирование и не только.

Несколько важных моментов:

  1. Логин через «Твиттер» работать не будет, потому что эта прекрасная соцсеть просто не даёт завести девелоперский аккаунт. Что ж, не очень-то и хотелось, на uLogin «Твиттер» тоже отвалился сто лет назад.

  2. Мы собрали статистку самых популярных соцсетей, которыми пользуются наши читатели, и будем поддерживать только их. А именно: «Вконтакте», Google, Mail.ru, Yandex и Facebook. Возможно, чуть позже подключим ещё и «Одноклассники» — да, ими тоже до сих пор пользуются.

  3. Увы, с «Фейсбуком» не всё благополучно — он сейчас частично блокируется РКН, поэтому у большинства людей при попытке логина просто появится белый экран. Тут ничего не поделать — надо либо ждать, пока его разбанят, либо использовать другую соцсеть (или логин через форума). Если ситуация с его блокировкой затянется, из списка соцсетей мы его выкинем, дабы никого не смущать.

  4. Мы постарались связать все новые логины с учётками от uLogin, но иногда такое сопоставление физически невозможно, и вы, зайдя вроде как через старую-добрую соцсеть, получите на руки девственно чистый аккаунт. Тут есть два варианта — либо смириться, либо написать главреду на почту, указанную в разделе «Команда». Как-нибудь решим эту проблему.

В остальном — проверяйте и пишите в комментариях, всё ли работает и не надо ли что-нибудь исправить.

Комментарии (2)

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