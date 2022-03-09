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Подкасты КГ — на Spotify!

Источник: КГ

Мастерство идеального тайминга — талант, обладают которым лишь немногие избранники судьбы. К счастью, именно такие люди работают на «КГ-Портале». И потому сегодня мы хотим порадовать вас отличной новостью: наши подкасты появились на Spotify. Нас давно просили этим озаботиться, но раньше подобный шаг выглядел как-то неуместно — словно погоня за модой. Теперь же момент без пяти минут идеальный — можно даже сказать нонконформистский. И мы им, разумеется, тут же воспользовались. А потому встречайте:

И да, мы в курсе, что у «Яндекс.Музыки» наблюдаются проблемы с новыми выпусками половины наших подкастов. Эту проблему мы тоже всенепременно решим — когда настанет правильный момент.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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