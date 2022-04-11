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Рейтинг Winline возвращается и дарит LITE подписки на CYBERSHOKE!

Источник: Winline

11 апреля стартует 6 сезон «Игровых челленджей» от Winline и CYBERSHOKE. Правила челленджей не меняются: выполняешь задания, занимаешь лидирующие позиции в рейтинге и получаешь за это призы. Winline подготовил для участников нововведение — бесплатные подписки LITE за регистрацию на cайте. После регистрации по специальному промо-коду и прохождения идентификации, игроки платформы смогут получить бесплатный доступ к LITE подписке на 30 дней!

Позади уже 5 сезонов «Игровых челленджей», и за это время в них приняло участие почти 36 000 человек. Общее количество выполненных челленджей приближается к 70 000, что говорит о высокой заинтересованности аудитории.

Новый сезон по своей сути похож на предыдущие — в течение 7 дней ты получаешь оригинальные задания, челленджи. В зависимости от количества выполненных челленджей, занимаешь определённую позицию в рейтинге Winline. Получив фидбек от участников 1-го сезона, организаторы внесли несколько важных корректировок: теперь новые задания выдаются каждые 6 часов, а длительность сезона сокращена до 7 дней, чтобы дать шанс большему количеству участников. Кроме того, награды получают не только ТОП-10 игроков сезона — теперь в рейтинге Winline 20 призовых мест.

Лучшие игроки уже успели получить свои награды, среди которых топовая игровая периферия, внутриигровые скины и подписки CYBERSHOKE PREMIUM и LITE. Возможно, следующим будешь именно ты. Участвуй и займи свою позицию в рейтинге Winline!

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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