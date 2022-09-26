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ДРКГ-20: Всеяредакция отмечает юбилей

Источник: КГ

Подходит к концу сентябрь, а это значит, что пришла пора праздновать очередной День рождения любимого сайта! Не будем тянуть сарика за хвост, а сходу сообщим, что ДРКГ-20 мы планируем отметить по традиции сначала в Питере (1 октября, суббота в 18:00), а спустя неделю — в Москве (8 октября, тоже суббота в 18:00).

На сей раз, к нашей и вашей радости, обойдёмся безо всяких справок о вакцинации и прочих тестов. Оставим это на вашей совести — кто привился, тот привился. А кто нет — ну, Билл Гейтс вам судья!

1 октября — празднуем в Санкт-Петербурге

Место проведения — чешская пивница «Подстреленная гусыня» по адресу Владимирский проспект, дом 13/9 (м. «Владимирская»). Мы забронировали стол на 10–15 человек, но при необходимости займём отдельный зал. Начало — в 18:00.

8 октября — празднуем в Москве

Место проведения — многократно проверенная чешская пивная «Пилзнер», что по адресу Пресненский Вал, дом 4/29 (м. «Улица 1905 года»). Мы уже забронировали отдельный зал на цокольном этаже, так что смело приходите к 18:00.

Так что оставляйте заявку на участие в ДРКГ-20, указав выбранные город и дату, а также количество человек, которые придут по вашей заявке. В программе мероприятий — традиционное живое общение со Всеяредакцией и друг другом, возлияния до фиолетовых слонопотамов, обсуждение кино, сериалов, аниме, игр, кей-попа (ну а чё, теперь и это раздел) и так далее. Словом, освобождайте выходные — такой праздник случается всего-то раз в год!

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Комментарии (4)

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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