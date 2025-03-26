Netflix заказал первый игровой сериал по франчайзу «Скуби-Ду»

Есть франчайзы, которым суждено жить долго, и «Скуби-Ду» относится к таковым. Оригинальный мультсериал «Скуби-Ду, где ты!» познакомил зрителей с Фредом, Дафной, Велмой, Шегги и говорящим псом Скуби-Ду. Они распутывали загадочные дела и не позволяли, чтобы хитрым злодеям в масках всё сошло с рук. И хотя оригинал дебютировал в сентябре 1969 года, франчайз продолжает расширяться новыми проектами до сих пор. А в будущем его пополнит первый игровой сериал.

Проект, о разработке которого стало известно ещё в прошлом году, действительно снимут. Как сообщил Deadline, стриминговый сервис Netflix заказала восьмисерийный ремейк классического мультфильма Warner Bros. «Скуби-Ду».

В игровом шоу покажут новую версию появления команды разгадывателей тайн. Как передал Deadline, в сериале в своё последнее лето в лагере друзья Шегги и Дафна оказываются втянутыми в тревожную тайну. Некий секрет окружает одинокого потерянного щенка, который мог быть свидетелем сверхъестественного убийства. Вместе с прагматичной и умной Велмой и странным, но красивым Фредди друзья берутся раскрыть дело. И эта загадка втягивает каждого из них в жуткий кошмар.

Шоураннерами и сценаристами проекта являются Джош Аппелбаум («Черепашки-ниндзя», «Черепашки-ниндзя 2», «Цитадель») и Скотт Розенберг («Веном», «Джуманджи: Зов джунглей», «Джуманджи: Новый уровень»). Аппелбаум и Розенберг также в числе исполнительных продюсеров шоу. На той же должности они были у сериалов «Меломанка», «Ковбой Бибоп», «Цитадель» и «Извне».

Сейчас франчайз включает пять игровых адаптаций. Это фильмы «Скуби-Ду», «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе», «Скуби-Ду 3: Тайна начинается», «Скуби-Ду 4: Проклятье озёрного монстра» и «Дафна и Велма». Последний показали в 2018 году.

Ранее стало известно, что шоураннеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» могут запустить новое шоу «Могучие рейнджеры».