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Мэтт и Карен вместе: новые кадры со съёмок сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Источник: Marvel

Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» всё ещё в работе. И недавно в сети оказались новые кадры со съёмок шоу. На них Чарли Кокс и Дебора Энн Уолл в образе своих персонажей. Кокс продолжает играть Мэтта Мёрдока, уличного супергероя Сорвиголовой. Уолл вернулась к роли Карен Пейдж.

Премьера второго сезона состоится на стриминговом сервисе Disney+ в 2026 году. Первый сезон вышел на площадке в этом году.

«Рождённый заново» стал следующим после «Эхо» сериалом от Marvel Studios, снятым для взрослой аудитории. Проект продолжает сюжетные линии персонажей «Сорвиголовы», выходившего на Netflix.

В новом сериале Джон Бернтал вернулся к роли Фрэнка Касла. Актёр работает над спецэпизодом про Карателя, который также выйдет в 2026-м. Кроме того, актёр должен появится в роли Касла в фильме «Человек-паук: Новый день». Выход картины в прокат намечена на 31 июля 2026-го.

В продолжении «Рождённого заново» Кристен Риттер повторит роль Джессики Джонс. Ранее появлялись фото с актрисой со съёмок нового сезона.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
Теги
ГалереяСорвиголова: Рождённый зановоDisney+MarvelNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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