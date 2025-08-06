Стриминговый гигант Netflix может потрать на проекты по «Ведьмаку» около $ 900 млн

Пока НВО готовит возвращение «Дома Дракона», а Amazon работает над продолжением «Колец власти», у Netflix в производстве находятся новые эпизоды своего дорогого фэнтези. А именно, сериала «Ведьмак», основанного на романах Анджея Сапковского. О том, насколько это в целом дорогой франчайз для стримингового гиганта, недавно написал портал Redanian Intelligence.

Как передал сайт, на франчайз уже потратили более $ 515 млн. Сюда включена стоимость трёх вышедших сезонов сериала, а также спин-оффов «Ведьмак: Происхождение» и «Крысы: Ведьмак. Истории». Но число не включает траты на два последних сезона шоу и анимационные приквелы «Кошмар Волка» и «Сирены глубин», потому что их бюджеты пока неизвестны.

Первый сезон сериала является самым дешёвым из вышедших. Второй и третий обошлись заметно дороже. При этом третий стоил немного меньше.

На спин-офф про банду «Крыс» уже потратили $ 20 млн. Эта цифра не включает постпродакшн, поэтому неизвестно, каким будет итоговый бюджет проекта. Правда, в настоящее время неясно выйдет ли этот спин-офф вообще когда-нибудь.

Сейчас цифры выглядят так:

«Ведьмак» (сезон 1) — $ 92,1 млн, по $ 11,5 млн за эпизод;

«Ведьмак» (сезон 2) — $ 176,3 млн, по $ 22 млн за эпизод;

«Ведьмак: Происхождение» — $ 51,5 млн, по $ 12,8 млн за эпизод;

«Ведьмак» (сезон 3) — $ 175 млн, по $ 21,8 млн за эпизод;

«Крысы: Ведьмак. Истории» — $ 20 млн и более.

Портал утверждает, что с учётом бюджетов анимационных приквелов и двух заключительных сезонов общие затраты на франчайз могут достичь около $ 900 млн. Но точная цифра станет известна позднее.

«Ведьмак» вернётся с новыми эпизодами в этом году. Геральта в продолжении играет Лиам Хемсворт, который заменил в главной роли Генри Кавилла.

Первоначально планировалось, что в шоу будет семь сезонов, но позднее их сократили до пяти. Когда выйдет финальная часть, пока не объявлено.