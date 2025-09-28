 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
В перезапуске медицинского ситкома «Клиника» появится Джон К. Макгинли Создатель Danganronpa попытается закончить историю закрытого jRPG-игросервиса Tribe Nine Загадочная преподавательница «Невермора»: Леди Гага в образе своей героини на новом промо «Уэнсдэй» Юэль Киннаман будет расследовать убийства богатых и влиятельных в новом сериале Топ-10 самых дорогих контрактов в истории НБА
• • •
 
СЕРИАЛЫ
256

Световые мечи, полёты и экшен в новом трейлере анимационной антологии «Звёздные войны: Видения»

Источник: Disney+

Этой осенью с новым сборником историй из далёкой-далёкой галактики вернётся мульсериал «Звёздные войны: Видения». 29 октября на стриминговом сервисе Disney+ состоится премьера уже третьего сезона антологии анимационных короткометражных фильмов. В качестве напоминания об этом был опубликован новый динамичный трейлер продолжения.

В третьем сезоне, как и в первом, работы только от аниме-студий. В грядущем сборнике заявлено девять короткометражек по «Звёздным войнам» от студий David Production, Kamikaze Douga и ANIMA, Kinema citrus Co., Polygon Pictures, Production I.G, Project Studio Q, Trigger, а также WIT Studio.

Новые работы включают продолжения историй The Ninth Jedi, The Duel и The Village Bride из первого сезона.

Кара из The Ninth Jedi вернётся в короткометражке, получившей название Child of Hope. А после приключения Кары продолжатся в спин-оффе антологии — сериале Star Wars: Visions Presents — The Ninth Jedi. Сериал появится на Disney+ в 2026 году.

А ранее стало известно, что следующие сезоны мультсериалов «Люди Икс '97» и «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» будут выходить ежегодно.

Теги
ВидеоЗвёздные войны: ВиденияЗвёздные войны
Комментарии

Ещё на эту тему

3Появилось изображение Дарта Мола из его сольного мультсериала 7Мультсериал по книжному фэнтези «Сёстры Гримм» получил трейлер 4«Метеоры» и «Вымпелы» соревнуются в футболе в новом тизере мультсериала «Чемпионы»

Тоже интересно

27«Супермен» Джеймса Ганна по стартовым сборам уступает только «Бэтмену против Супермена» Зака Снайдера 2Главный трейлер аниме «Бесклассовый герой: Да мне всё равно не нужны эти ваши навыки» раскрыл дату премьеры сериала 2Манга «Сага о Винланде» завершится следующей главой 2Первый выпуск каноничного «Бэтмена» продался тиражом более 500 тыс. копий 6Первый взгляд на Уильяма Гайла в экранизации видеоигры «Стрит Файтер» (фото)

Далее на КГ

1
Падший ангел Киану Ривз в новом трейлере комедии «Везунчики»
 0
Бэтмен получил нового врага по прозвищу Минотавр
 0
Успех «Абсолютных» линеек от DC и Marvel во многом обязан TikTok и мемам
 14
В 2026 году выйдет фэнтези-сериал «Молодая Яга»
 23
Новый Ведьмак Лиам Хемсворт целый год не заходил в интернет и социальные сети, чтобы не расстраиваться
 0
КГ играет: Nightmare of Decay
 10
ДРКГ-23: Всеяредакция отмечает День рождения KГ
 32
Фантастический триллер «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких получил трейлер
 18
Все в сборе! Первый взгляд на возвращение «Клиники»
 10
Цинично, но сработает: режиссёр «Железного человека 3» считает, что Роберт Дани-младший воскресит индустрию кинокомиксов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Звезда сериала «Орвилл» станет свидетелем убийства на стриме
 
Кино Трейлер «Мортал Комбат 2» одержал абсолютную победу
 
Кино Провалившийся криминальный триллер Даррена Аронофски «Пойман с поличным» скоро выйдет в цифре
 
Аниме Мировой тираж манги «Истребитель демонов» достиг 220 млн копий к премьере нового аниме
 
Кино «Формула 1» с Брэдом Питтом успела собрать более $ 600 млн до финиша в прокате
 
Кино «Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 692: «Долгая прогулка» Стивена Кинга, «Чумовая пятница 2», «Диспетчер», история дейтинг-приложений
 
3Ноль кадров в секунду – 597: Соблазнение жука
 
3ЕВА – 652: Конец неподъёмного сезона
 
1Телеовощи – 618: Комедия без границ
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 691: «Дракула» Люка Бессона, «Хани, не надо!», «Орудия», перенос «Горца», рекорды «Истребителя демонов»
 
3ЕВА – 651: Невоспитый герой
 
4Телеовощи – 617: Сущность кентавра
 
3Ноль кадров в секунду – 596: Побег из Сан-Франциско
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 690: «Никто 2», «Сверху вниз» Спайка Ли, рекордное «Заклятие 4», Call of Duty от Спилберга
 
6ЕВА – 650: Неопознанный летающий петух
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru