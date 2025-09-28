Световые мечи, полёты и экшен в новом трейлере анимационной антологии «Звёздные войны: Видения»

Этой осенью с новым сборником историй из далёкой-далёкой галактики вернётся мульсериал «Звёздные войны: Видения». 29 октября на стриминговом сервисе Disney+ состоится премьера уже третьего сезона антологии анимационных короткометражных фильмов. В качестве напоминания об этом был опубликован новый динамичный трейлер продолжения.



В третьем сезоне, как и в первом, работы только от аниме-студий. В грядущем сборнике заявлено девять короткометражек по «Звёздным войнам» от студий David Production, Kamikaze Douga и ANIMA, Kinema citrus Co., Polygon Pictures, Production I.G, Project Studio Q, Trigger, а также WIT Studio.

Новые работы включают продолжения историй The Ninth Jedi, The Duel и The Village Bride из первого сезона.

Кара из The Ninth Jedi вернётся в короткометражке, получившей название Child of Hope. А после приключения Кары продолжатся в спин-оффе антологии — сериале Star Wars: Visions Presents — The Ninth Jedi. Сериал появится на Disney+ в 2026 году.

А ранее стало известно, что следующие сезоны мультсериалов «Люди Икс '97» и «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» будут выходить ежегодно.