Третий сезон сериала «Вампиры средней полосы» получил дату премьеры

Сериал «Вампиры средней полосы» вернётся этой осенью, чтобы закончиться. С премьеры проекта в марте 2021 года прошло больше 4,5 лет. За это время вышли два сезона шоу и специальный новогодний эпизод. А уже 1 ноября в онлайн-кинотеатре START стартует третий сезон «Вампиров средней полосы», который станет последним. Дату премьеры заключительной части видеосервис объявил сегодня на официальной странице во «ВКонтакте».

Шоураннером сериала является Алексей Акимов. В его проекте роли исполняют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин и другие.

В третьем сезоне продолжится противостояние вампиров, начатое во втором.

