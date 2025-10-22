 
 
СЕРИАЛЫ
329

Третий сезон сериала «Вампиры средней полосы» получил дату премьеры

Источник: START

Сериал «Вампиры средней полосы» вернётся этой осенью, чтобы закончиться. С премьеры проекта в марте 2021 года прошло больше 4,5 лет. За это время вышли два сезона шоу и специальный новогодний эпизод. А уже 1 ноября в онлайн-кинотеатре START стартует третий сезон «Вампиров средней полосы», который станет последним. Дату премьеры заключительной части видеосервис объявил сегодня на официальной странице во «ВКонтакте».

Шоураннером сериала является Алексей Акимов. В его проекте роли исполняют Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарёв, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин и другие.

В третьем сезоне продолжится противостояние вампиров, начатое во втором.

Института развития интернета ранее объявил о выходе в следующем году фэнтези под рабочим названием «Молодая Яга» и представил трейлер фантастического триллера «Полдень» по роману «Жук в муравейнике» братьев Стругацких.

Вампиры средней полосыSTART
Комментарии (3)

