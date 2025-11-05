 
 
СЕРИАЛЫ
Четвёртый сезон «Ведьмака» получил не только худшие оценки, но и просмотры

Источник: Netflix

Недавно фэнтезийный сериал «Ведьмак» получил продолжение. Спустя два года после выхода третьего сезона на Netflix состоялась премьера четвёртого. Все восемь новых эпизодов появились на стриминговом сервисе 30 октября.

Критики и зрители встретили продолжение так плохо, что оно стало самым низко оценённым сезоном «Ведьмака». Но, как оказалось, у него не только самые плохие оценки, но и просмотры после релиза. Об этом написал портал What's on Netflix со ссылкой на данные видеосервиса.

«Ведьмак» дебютировал в декабре 2019 года. Первый сезон фэнтези стал очень популярен, но это было задолго до того, как Netflix представил ежендевные и еженедельные рейтинги своих шоу в том виде, в каком они есть теперь. И потому нельзя узнать, сколько просмотров получил сезон за первые дни. Но с продолжениями «Ведьмака» такой проблемы нет.

Второй сезон вышел в декабре 2021-го и получил 18,5 млн просмотров за первые три дня во всём мире. Третий сезон представили летом 2023-го в двух частях. Первая половина за четыре дня собрала 15,2 млн. Когда вышла вторая половина, то за первые четыре дня прибавилось ещё 7,8 млн просмотров.

Четвёртый сезон «Ведьмака» вышел целиком, но получил 7,4 млн просмотров за четыре дня, что хуже предыдущих дебютов. Новый сезон занял второе место в еженедельном рейтинге самых популярных англоязычных сериалов Netflix. Предыдущие дебютировали на первом месте еженедельного топа.

В четвёртом и пятом сезонах Геральта сыграл Лиам Хемсворт. Актёр заменил в главной роли Генри Кавилла, покинувшего проект.

Съёмки пятого сезона уже завершились. Он станет последним для шоу, но когда выйдет, ещё неизвестно.

30 октября Netflix также выпустил полнометражный спин-офф «Крысы: Ведьмак. Истории». Дольф Лундгрен исполнил в нём роль ведьмака Брегена.

