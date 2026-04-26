КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Хелена Бонем Картер лишилась роли в новом сезона драмы «Белый лотос» после начала съёмок

Вскоре после начала съёмок четвёртого сезона сериала «Белый лотос» его актёрский состав покинула Хелена Бонем Картер («Алиса в Стране чудес», «Корона», «Энола Холмс»). Об этом сообщил канал HBO. Он также выпустил заявление о сложившейся ситуации.

В заявлении написано, что персонаж, придуманный для Хелены Бонэм Картер, не соответствовал тому образу, который создатели увидели непосредственно на съёмочной площадке. Впоследствии героиня была переосмыслена, сейчас её переписывают, и в ближайшие недели будет объявлена новая исполнительница роли. HBO, продюсеры и автор «Белого лотоса» Майк Уайт огорчены тем, что им не доведётся сотрудничать с Хеленой Бонэм Картер, но они остаются преданными поклонниками легендарной актрисы и очень надеются вскоре поработать с ней над другим проектом.

События четвёртого сезона развернутся во Франции во время Каннского кинофестиваля. В актёрском составе остаются Стив Куган, Венсан Кассель и другие.

«Белый лотос» является сериалом-антологией. Его события происходят в отелях сети «Белый лотос», расположенных в разных точках мира. Участниками событий становятся как постояльцы, так и персонал отелей.

Белый лотосХелена Бонем КартерHBO
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

