СЕРИАЛЫ
279

Драки, перестрелки и роботы в тизере второго сезона боевика «Магазин для киллеров»

Источник: Disney+

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал тизер второго сезона корейского сериала «Магазин для киллеров». Одновременно с этим видеосервис раскрыл дату возвращения шоу. Премьера нового сезона боевика состоится 22 июля. Это подтвердит и рекламный ролик, включающий фрагменты экшен-сцен с драками, перестрелками и атакующими роботами.

Дебют «Магазина для киллеров» состоялся в январе 2024 года. В его первом сезоне восемь серий. Главную роль в сериале играет Ким Хе-джун. Выходит проект не только на Disney+, но и на Hulu.

В центре сюжета студентка Чон Джи-ан. После смерти дяди, который её воспитывал, девушка узнаёт, что он владел магазином для киллеров. Против своей воли Чон Джи-ан становится наследницей тайного бизнеса дяди и оказывается втянута в крайне опасный мир.

Сценаристы сериала Ли Гвон и Чи Хо-джин работали и над вторым сезоном. Ли Гвон, который также является сорежиссёром сериала, снимал продолжение.

