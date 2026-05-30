Специальный тизер третьего сезона «Укрытия» показал Ребекку Фергюсон в новом статусе

Портал Rotten Tomatoes представил специальный ролик к третьему сезону сериала «Укрытие». Новый тизер фантастического триллера представляет Джульетту Николс, которую играет Ребекка Фергюсон, как нового мэра. Увидеть героиню в этом статусе на экране зрители смогут летом. Видеосервис Apple TV начнёт выпускать продолжение «Укрытия» с 3 июля. А выходить 10-серийный сезон будет до 4 сентября.



374

0%



Оценить

Поделиться

Оценки

















0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 — ожидаем 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 1080p0,4 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t60971" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Сериальная фантастика основана на книжной трилогии «Укрытие» за авторством Хью Хоуи. Премьера адаптации состоялась в мае 2023 года. Шоураннером проекта выступает Грэм Йост. Он также входит в команду исполнительных продюсеров вместе с Фергюсон и Хоуи.

В прошлом экранизацию продлили сразу на третий и четвёртый сезоны. Четвёртый станет последним и уже отснят, но даты премьеры у него ещё нет.

Книги и их сериальная адаптация рассказывают о постапокалиптическом будущем. Остатки человечества выживают глубоко под землёй в громадном бункере. Он защищает последних людей от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетта Николc берётся разузнать всю правду о бункере, и эта правда всех потрясёт.