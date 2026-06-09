Телеовощи. Выпуск 654: Немозговой штурм

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:22 —
|Обсуждение новостей
|22:12 —
|«Легенда о Vox Machina» — 4x01—03
|32:10 —
|«Магазин для киллеров» — 1x01—02
|54:15 —
|«Рик и Морти» — 9x01—02
|01:05:34 —
|«Паук-Нуар» — 1x03—04
|01:21:19 —
|«Бухта вдов» — 1x07
|01:26:34 —
|«Дерзость» — 1x08 (финал сезона)
|01:39:04 —
|«Друзья и соседи» — 2x09
|01:52:15 —
|«Конь БоДжек» — 4x01
|02:02:43 —
|«Друзья» — 3x03—04
|02:14:41 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 7x18
|02:23:31 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 4x13
|02:38:35 —
|«Мажор» — 3x01
|02:55:01 —
|«Тихий океан — 1x01
|03:05:05 —
|«Ангел» — 4x21
|03:20:58 —
|Комикс «Баффи — истребительница вампиров: Сезон 10»
|03:29:27 —
|Комикс «Эххо»
|03:48:15 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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