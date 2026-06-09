Провал «Властелинов вселенной» — не помеха: создатели сериала Fallout работают над музыкальным шоу «Джем и Голограммы»

Amazon MGM, судя по всему, выстрелив в молоко с полнометражной экранизацией «Властелинов вселенной», решила обратиться к ещё одному знаковому анимационному сериалу восьмидесятых — «Джем и Голограммы».

Разработкой художественного шоу занимаются продюсеры Лиза Джой и Джонатан Нолан — создатели «Мира Дикого Запада» и Fallout.

Оригинальный сериал придумала Кристи Маркс, а его премьера состоялась в 1985 году. Идея заключалась в том, чтобы воспользоваться расцветом музыкальных видеоклипов, последовавшим за запуском канала MTV. Главной героиней повествования была владелица звукозаписывающей компании Джеррика Бентон и её альтер эго Джем — ведущая певица рок-группы «Джем и Голограммы». В каждом эпизоде показывали музыкальные клипы с оригинальными песнями, включая заглавную тему Truly Outrageous.

На протяжении трёх сезонов мультсериал достигал таких рейтингов, которых не удавалось добиться ни «Трансформерам», ни «Хи-Мену». После финала в 1988 году популярность «Джем» не угасла — даже в девяностые дети активно пересматривали сериал. Жизнь франчайза поддерживали комиксы и фанатские конвенты JemCon.

В 2015 году была предпринята неудачная попытка снять полнометражную экранизацию, которую поставил Джон М. Чу.