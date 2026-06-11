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Все говорят про Тоф в специальном ролике второго сезона фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге»

Источник: Netflix

Приближается премьера второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». В продолжении фэнтезийного шоу к команде Аватара присоединится слепая девушка Тоф Бейфонг, которая обладает выдающейся магией земли. Она станет учить Аанга магии новой стихии и оправится вместе с ним и его друзьями Катарой и Соккой в опаснейшее путешествие. И до скорой премьеры сезона вышел специальный ролик, посвящённый Тоф. В нём создатели и актёры сериала рассказывают про героиню. А ещё в нём есть сцены из продолжения с участием Тоф.

Второй сезон состоит из семи эпизодов. Все они появятся на Netflix 25 июня. Роль Тоф исполняет Мия Чех, Аанга — Гордон Кормье, Катары — Киавентио, Сокки — Иэн Аусли.

Шоу является адаптацией мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» от Nickelodeon. Лайв-экшен, как и оригинал, будет состоять из трёх частей. Третий сезон уже отснят, но пока не получил дату премьеры.

Теги
ВидеоАватар: Легенда об АангеМия ЧехNetflix
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