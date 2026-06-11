Лже-экстрасенс, призраки и экшен в тизер-трейлере комедии «Зовите Витю!» с Ильёй Соболевым

Комедия «Зовите Витю!» обзавелась первым тизер-трейлером. Ролик опубликовал онлайн-кинотеатр KION, который и выпустит сериал в будущем. Даты премьеры у проекта пока нет, но выйти он должен «скоро». Тизер же показывает главного героя паранормальной комедии, его общение с привидениями и немного экшена.



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В центре сюжета экстрасенс-шарлатан Витя, который обманывает людей на деньги, притворяясь, что может общаться с призраками их умерших близких. О нём узнаёт блогерша Саша и решает снять разгромное разоблачение шарлатана. Вот только Витя внезапно начинает видеть призраков по-настоящему и не понимает, что ему теперь делать. Зато Саша понимает, что теперь у неё есть шанс снять настоящий сенсационный ролик.

Главные роли в сериале исполняют Илья Соболев («Волшебный участок», «Вечерняя школа», «Баранкины и камни силы») и Александра Бортич («Холоп», «Попутчики», «Миллиард»). Также в актёрском составе Сергей Рост, Мария Смольникова, Александр Клюквин, Тимофей Зайцев, Алла Малкова и другие.