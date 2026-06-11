Жизнь после конца света продолжается в трейлере нового сезона «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон

Меньше месяца осталось до возвращения сериала «Укрытие». 3 июля на стриминговом сервисе Apple TV начнёт выходить третий сезон фантастического триллера. И у него уже появился трейлер, нагнетающий и без того мрачную атмосферу шоу. Ролик показывает, что главную героиню, которую играет Ребекка Фергюсон, ждут новые суровые испытания в продолжении.
В основе проекта трилогия романов «Укрытие» писателя Хью Хоуи. Шоураннером адаптации является Грэм Йост. Он также в числе исполнительных продюсеров вместе с Фергюсон и Хоуи.
Сериал завершится четвёртым сезоном. Съёмки финала уже закончились, но дату его премьеры Apple TV раскроет позднее.
В постапокалиптическом будущем остатки человечества выживают глубоко под землёй в громадном бункере. Он защищает последних людей от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетта Николc берётся разузнать всю правду о бункере, и эта правда всех потрясёт.
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