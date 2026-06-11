 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Пионеры наблюдают вторжение инопланетян в тизере фантастики «Радар» Sony анонсировала God of War Laufey — смотрим показ «геймплея» Робот с сознанием человека в дикой природе на свежем кадре из мультфильма «Прыгуны» Недешёвая экшен-комедия «Джейсон Стэйтем украл мой велосипед» выйдет летом 2027 года
• • •
 
СЕРИАЛЫ
355

Жизнь после конца света продолжается в трейлере нового сезона «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон

Источник: Apple TV

Меньше месяца осталось до возвращения сериала «Укрытие». 3 июля на стриминговом сервисе Apple TV начнёт выходить третий сезон фантастического триллера. И у него уже появился трейлер, нагнетающий и без того мрачную атмосферу шоу. Ролик показывает, что главную героиню, которую играет Ребекка Фергюсон, ждут новые суровые испытания в продолжении.

В основе проекта трилогия романов «Укрытие» писателя Хью Хоуи. Шоураннером адаптации является Грэм Йост. Он также в числе исполнительных продюсеров вместе с Фергюсон и Хоуи.

Сериал завершится четвёртым сезоном. Съёмки финала уже закончились, но дату его премьеры Apple TV раскроет позднее.

В постапокалиптическом будущем остатки человечества выживают глубоко под землёй в громадном бункере. Он защищает последних людей от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетта Николc берётся разузнать всю правду о бункере, и эта правда всех потрясёт.

Теги
ВидеоУкрытиеРебекка ФергюсонApple TV+
Комментарии

Ещё на эту тему

8Специальный тизер третьего сезона «Укрытия» показал Ребекку Фергюсон в новом статусе 12К финалу фантастики «Радар» Okko опубликовал новые фотографии со съёмок 3Раскрыта дата выхода второго сезона анимационного нуара «Бэтмен: Крестоносец в плаще»

Тоже интересно

20«Проект „Конец света“» угрожает заработать больше «Оппенгеймера» Кристофера Нолана 1Вторая часть манги «Человек-бензопила» заканчивается 8Создатель новых «Секретных материалов» Райан Куглер будет продюсировать ещё один сериал про борьбу с завоёвывающими Землю пришельцами. 10Новый тизер «Дюны: часть 3» для IMAX 70mm приглашает покупать билеты 0В российских кинотеатрах покажут аниме «Зомбилэнд-Сага. Фильм»

Далее на КГ

3
Киностудия «Союзмультфильм» показала трейлер сказочного приключения «Малуша и заколдованный Царевич»
 2
Лже-экстрасенс, призраки и экшен в тизер-трейлере комедии «Зовите Витю!» с Ильёй Соболевым
 0
Все говорят про Тоф в специальном ролике второго сезона фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге»
 4
Фэнтези «Малахит» про опасное исполнение желаний получило персонажные постеры
 2
Гари Олдман и его подопечные опять ничего не понимают в тизере шестого сезона сериала «Медленные лошади»
 11
Брэд Питт — лучший друг собаки в трейлере экшен-драмы «Сердце зверя»
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 12
«День разоблачения» Стивена Спилберга вступает в прокатную битву с «сертификатом свежести» от критиков
 10
Сразу перескакиваем к «Мачо и ботану 4»: Sony уговаривает Ченнинга Татума и Джону Хилла вернуться
 3
Ноль кадров в секунду. Выпуск 634: Summer Game Fest 2026
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Assassin's Creed Black Flag Resynced вот-вот анонсируют официально!
 
Сценарист «Абсолютного Бэтмена» невзначай подтвердил мрачную фанатскую теорию про Робинов
 
«Пацаны» утащат с собой в могилу и «Поколение „Ви“»: подростки не нужны, когда есть сериал про персонажа Дженсена Эклса
 
Кино Леонардо Дикаприо и Дженнифер Лоуренс в европейской зиме на первом кадре фильма Мартина Скорсезе «Что происходит ночью»
 
Страшный пожиратель душ: первые подробности про «Абсолютного» Глиноликого
 
Кино Фото со съёмок боевика «Человек завтрашнего дня» показали новое противостояние Супермена и Лютора
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 634: Summer Game Fest 2026
 
3ЕВА
 
 
0ЕВА – 688: Виновата деревня
 
2Телеовощи – 654: Немозговой штурм
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 728: «Мандалорец и Грогу», фильм про Майкла Джексона, рекорды дешёвых ужастиков, новые отечественные киноремейки
 
4Телеовощи – 653: Зрелый Человек-овощ
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru