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56

У команды ресторана всё плохо в трейлере последнего сезона драмы «Медведь»

Источник: Hulu

Телеканал FX показал трейлер финала драмы «Медведь». Сериал уже скоро вернётся с пятым сезоном, чтобы закончиться. Все восемь последний эпизодов шоу выйдут на стриминговом сервисе Hulu 25 июня. Некоторое представление о том, чего ожидать от финала, даст трейлер. Ролик нагнетает атмосферу, показывая, как на команду ресторана «Медведь» обрушиваются новые беды.

Сериал выходит с 2022 года. Все предыдущие четыре сезона также дебютировали в июне. Исключением стал специальный эпизод шоу, который вышел в прошлом месяце, 5 мая.

Проект создал Кристофер Сторер. Главные роли в его шоу исполняют Джереми Аллен Уайт, Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак и другие.

В центре сюжета сотрудники небольшого ресторана «Медведь». События пятого сезона стартуют вскоре после финала четвёртого. Команде придётся работать на пределе возможностей после того, как Карми покинул ресторанный бизнес. В конечном итоге команда должна понять, что «идеальным» ресторан делает не еда, а люди.

Теги
ВидеоМедведьДжереми Аллен УайтHulu
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