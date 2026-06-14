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Глен Пауэлл cпродюсирует для Netflix сериал по криминальной комедии «Я не киллер»

Источник: Netflix

В разработке у стримингового сервиса Netflix находится сериал по фильму «Я не киллер» в жанре криминальной комедии. Об этом эксклюзивно сообщило издание Deadline.

По данным издания, спродюсируют потенциальный сериал Глен Пауэлл и Ричард Линклейтер. Они же продюсировали и писали сценарий фильма. Линклейтер также режиссировал комедию, а Пауэлл играл в ней главную роль. Сценаристом адаптации стал Стивен Фальк («Оранжевый — хит сезона»).

Подробности сериала держатся в секрете, но, скорее всего, у него будет та же завязка сюжета, что и у фильма. А в центре сюжета комедии университетский профессор психологии и философии. Он выявляет для полиции людей, которые хотят кого-то убить. Для этого профессор использует сложные маскировки, чтобы создавать разные образы и выдавать себя за фальшивого наёмного убийцу. А клиентов, которые к нему обращаются, герой выдаёт полиции.

Кинолента выходила в ограниченный домашний прокат в конце мая 2024 года. А уже через пару недель она появилась на Netflix. Другую главную роль в комедии сыграла Адриа Архона.

В основу картины легла история о настоящем полицейском, который притворялся киллером и помогал арестовывать заказчиков.

Теги
Я не киллерГлен ПауэллNetflix
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